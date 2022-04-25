В Карелии требуется зубошлифовальщик, которому обещают выделить спецодежду и обувь

В компании hh.ru отметили редкие вакансии на рынке труда республики.

Специалисты компании интернет-рекрутмента hh.ru проанализировали список вакансий в Карелии и нашли несколько по-настоящему редких профессий, в которых нуждаются работодатели республики.

Так, в республике требуются мастер на лесосеке и лесоустроитель — первому предлагают зарплату до 100 тысяч рублей, труд второго может быть оценен до 150 тысяч рублей в месяц.

Зубошлифовальщику на крупное машиностроительное производство, помимо 91500 рублей на руки, будет предоставляться спецодежда и обувь.

Помимо этого, в республике требуются арт-директор, мастер-ателье, инструктор по труду, горный мастер. Обращает на себя внимание вакансия менеджера по организации туров активного отдыха, от которого работодатель ждет опыт участия в туристических походах.

Всего за последнее время на сайте в Карелии было размещено более четырех с половиной тысяч вакансий.