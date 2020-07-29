В Карелии трое мужчин и женщина из-за денег до смерти забили приятеля

В Сегеже трое мужчин и женщина признаны виновными в разбойном нападении и причинении смерти местному жителю, сообщили в Следкоме Карелии.

В конце января 2019 года мужчины и их спутница распивали спиртное в квартире своего знакомого в Сегеже. Во время застолья они потребовали от хозяина квартиры денег. Мужчина отказался, после чего приятели напали на него и избили, забрав банковскую карту, на которой было около полутора тысяч рублей. Избитый житель Карелии скончался на месте происшествия.



Приговором суда подсудимым мужчинам назначено наказание в виде 11 лет, 10 лет, 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно.

Ранее житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество.