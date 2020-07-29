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В Карелии трое мужчин и женщина из-за денег до смерти забили приятеля

Новости. Криминал
10:42, 30 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Сегеже трое мужчин и женщина признаны виновными в разбойном нападении и причинении смерти местному жителю, сообщили в Следкоме Карелии.

В конце января 2019 года мужчины и их спутница распивали спиртное в квартире своего знакомого в Сегеже. Во время застолья они потребовали от хозяина квартиры денег. Мужчина отказался, после чего приятели напали на него и избили, забрав банковскую карту, на которой было около полутора тысяч рублей. Избитый житель Карелии скончался на месте происшествия.

Приговором суда подсудимым мужчинам назначено наказание в виде 11 лет, 10 лет, 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно.

Ранее житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество.

 

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