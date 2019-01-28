В Карелии трое мужчин забили насмерть собутыльника

В Сегеже трое мужчин подозреваются в причинении смерти местному жителю, сообщили в пресс-службе СУ СК по Карелии.

По версии следствия, в конце января 2019 года в Сегеже подозреваемые распивали спиртное в квартире своего знакомого. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, подозреваемые напали на хозяина квартиры и избили его руками и ногами.

"В результате потерпевший скончался от многочисленных телесных повреждений. Подозреваемые с места происшествия скрылись, но были задержаны", - отметили в ведомстве.

По ходатайству следователя подозреваемые арестованы. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Им грозит до 15 лет колонии.