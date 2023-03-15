В Карелии у чиновников появится новая госнаграда

Артур Парфенчиков предложил учредить новую государственную награду – знак отличия «За безупречную службу Республике Карелия».

На заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению карельского парламента 15 марта депутаты рассмотрели проект закона, согласно которому учреждается новая государственная награда для госслужащих — знак отличия за безупречную службу Республике Карелия. Его автором выступил руководитель региона Артур Парфенчиков.

Как отметил представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов, вручаться награда будет гражданам РФ, занимающие должности государственно-гражданской службы, муниципальные должности в органах местного самоуправления.

«По данному закону потребуются дополнительные ресурсы для изготовления знака „За безупречную службу Республике Карелия“. В 2023 году каждый знак стоит 2160 рублей. На их закупку в количестве 400 штук потребуются дополнительные средства из бюджета республики в размере 864 тысяч рублей. Следующая закупка планируется не ранее 2026 года», — сказал Шабанов.

Комитет принял решение рекомендовать Заксобранию принять проект закона в первом чтении.