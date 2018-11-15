В Карелии у пенсионера в гараже нашли склад боеприпасов времен ВОВ

Сотрудники полиции Питкярантского района задержали подозреваемого в незаконном обороте оружия, сообщили в МВД Карелии.

В конце октября 56-летнего мужчину задержали в Суоярвском районе. В одном из поселков у подозреваемого есть дом. Там полицейские обнаружили и изъяли несколько единиц оружия, основные части к нему, более 200 патронов и ёмкость с порохом.

В дальнейшем обследования прошли в гараже задержанного, расположенном в Питкяранте, где также изъяты боеприпасы, порох и противопехотная мина времен ВОВ.

Установлено, что все изъятое относится к временам Великой Отечественной войны. В настоящее время устанавливается происхождение оружия и патронов. Проводятся необходимые экспертизы.