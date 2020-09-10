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В Карелии участились случаи использования фальшивых денег

Новости. Криминал
08:58, 11 Сентября 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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В текущем году из оборота изъято 46 фальшивых купюр, сообщили в МВД Карелии.

Как правило, выявлялись они только в банковских учреждениях, куда поступали из торговых точек и автозаправок.

Так, изъяты четыре банкноты номиналом 1000 рублей, одна – 2000 рублей и 41 пятитысячная банкнота, имеющие признаки подделки.

Серийные номера купюр, вызывающих сомнение в подлинности:

Номиналом 1 000 рублей: ЬН 37238хх, ИП 62395хх, ОП 91025хх, КЕ 57570хх, последние 2 цифры меняются.

Номиналом 2 000 рублей: АА 204402ххх, последние 3 цифры меняются

Номиналом 5 000 рублей: АБ 58467хх, АБ 57935хх, АБ 39781хх, МХ 48251хх, МХ 89362хх, МХ 43962хх, ВМ 58847хх, ВМ 47847хх, АВ 47747хх, АВ 58747хх, АМ 96245хх, АМ 58467хх, БМ 37548хх, ВС 35682хх, ВИ 77495хх, ХБ 67546хх, СА 59346хх, СА 76893хх, МВ 89362хх, ВБ 47847хх, БЬ 76893хх, МА 96245хх, ХТ 67546хх, ЭБ 26435хх, БА 16234хх, БА 58769хх, БТ 67546хх, БВ 98847хх, ЕК 27443хх, последние 2 цифры меняются.

Полиция Карелии напоминает: сбыт поддельных денежных знаков предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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