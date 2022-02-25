В Карелии участковый раскрыл виновника преступления, предотвращенного случайным свидетелем

В Беломорском районе неизвестный угнал чужой автомобиль, чтобы покататься на нем.

Как сообщили в МВД Карелии, в Беломорском районе во время обхода в одном из поселений участковый полиции узнал о совершенном преступлении, свидетелем которого стал местный житель. Мужчина рассказал, что заметил на дороге автомобиль его знакомого, за рулем которого сидел неизвестный. Местный житель остановил машину и вернул ее владельцу.

Участковый опросил потерпевшего и нашел угонщика. Тот дал признательные показания, рассказав, что украл ключи от автомобиля, чтобы покататься на нем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, за содеянное ему придется ответить по закону.