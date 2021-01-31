В Карелии участковый спас пенсионерку, решившую свести счеты с жизнью

В Костомукше участковый полиции, оказавшись первым на месте происшествия, оказал грамотную помощь пострадавшей женщине, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился местный житель и попросил о помощи. Он не мог связаться со своей пожилой матерью. Та проживала одна и вдруг перестала отвечать на телефонные звонки и открывать дверь. По адресу проживания пенсионерки направили участкового полиции.

У входной двери правоохранителя уже ждал сын пожилой женщины. Выяснилось, что в замке виднеется вставленный изнутри ключ – это означало, что пенсионерка находится в квартире. Участковый вызвал сотрудников МЧС. Тем временем, опросив соседей, он узнал, что никто не видел, чтобы пенсионерка уходила из дома.

После вскрытия двери полицейский первым вошел в квартиру. В ванной комнате он обнаружил пропавшую, истекавшую кровью. Не растерявшись, старший лейтенант полиции быстро собрал обеззараживающие средства и бинты и стал оказывать первую помощь. Также полицейский позвонил в медучреждение.

Прибывшие медики подтвердили, что участковый действовал весьма грамотно. Женщину госпитализировали и благодаря своевременному врачебному вмешательству спасли, несмотря на то, что в минуту слабости она решила расстаться с жизнью.