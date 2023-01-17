В Карелии участники спецоперации и члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь

Депутаты Заксобрания Карелии 26 января приняли в окончательном чтении изменения в региональное законодательство, предусматривающие оказание бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей.

Авторами инициативы выступили парламентарии Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Сергей Шугаев, Алексей Хейфец, Артём Валюк, Лидия Суворова, Михаил Уханов, Евгений Ульянов.

«Принятым законом устанавливается, что карельские военнослужащие, добровольцы и мобилизованные, участвующие в специальной военной операции, а также члены их семей имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Она будет оказываться по всем направлениям, предусмотренным законодательством Республики Карелия, в том числе по мерам государственной социальной поддержки», — сказал председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

По мнению депутатов, юридическая помощь участникам СВО нужна в том числе для оформления государственных мер поддержки. С принятием закона военнослужащие и их семьи смогут бесплатно получить письменные или устные правовые консультации, а также помощь при заполнении заявлений, ходатайств и других документов.

«Федеральные и региональные меры поддержки бойцов, участвующих в СВО, регулярно расширяются, вместе с ним могут возникать вопросы по их получению. Важно, чтобы защитникам нашей страны и их семьям оперативно давались консультации и разъяснения по волнующим вопросам», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

Как отметила заместитель председатель карельского парламента Ольга Шмаеник, при Законодательном собрании создана рабочая группа, которая занимается вопросом социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

«У нас в работе сейчас есть еще несколько иных предложений, которые поступили от депутатов, от органов местного самоуправления, поэтому работа эта будет продолжена и наверняка в ближайшее время у нас появятся дополнительные законопроекты, которые усиливают меры социальной поддержки для данных категорий граждан», — добавила Ольга Шмаеник.