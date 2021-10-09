В Карелии ученые проведут лекторий в режиме онлайн

Карельский научный центр РАН приглашает горожан принять участие в лектории, который можно будет посмотреть в Сети.

Сегодня в КарНЦ РАН в рамках Дня открытых дверей состоится лекторий. Об этом информирует паблик научного центра.

Сообщается, что следить за выступлениями ученых можно будет и онлайн.

В программе запланированы выступления по темам: «Секреты карельских болот», «Как управлять ростом растений без химии?», «Гигиена сна для взрослых и детей», «Карельская береза: известная как неизвестная».

Трансляция начнётся в 15.40 на YouTube-канале Карельского научного центра РАН.