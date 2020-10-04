В Карелии учителя получили выплаты за классное руководство

Средства, которые ранее президент России поручил выплачивать классным руководителям ежемесячно, уже перечислены всем педагогам.

Как сообщили в Министерстве образования Карелии, 3400 педагогов в регионе получили соответствующее денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Данная выплата производится за счет средств федерального бюджета, на эти цели 2020 году предусмотрено порядка 158 млн рублей. Важно отметить, что к тем средствам, которые получили педагоги, добавляются и северные, и районные надбавки.

Выплата за классное руководство установлена с 1 сентября и в дальнейшем будет производиться ежемесячно, уточнили в Минобразования республики.