В Карелии уменьшилось количество пенсионеров, зато пенсия выросла почти до 21 тысячи рублей

За последние 5 лет численность пенсионеров в республике уменьшилась на 12 тысяч человек, а средний размер пенсии вырос более чем на 4 тысячи рублей.

По данным Карелиястата, приведенным в статистическом сборнике «Республика Карелия в цифрах», число пенсионеров, состоявших на учете в системе государственного учреждения отделения Пенсионного фонда региона 1 января 2022 года, составило 226,5 тысяч человек. Это оказалось на 12 тысяч человек меньше, чем в 2017 году.

Число жителей Карелии пенсионного возраста стабильно снижалось каждый год, но особенно сильно упало в прошлом году. В течение 2021 года пенсионеров в республике стало меньше сразу на 6 тысяч человек.

При этом средний размер назначенных пенсий в Карелии стабильно рос на протяжении последних 5 лет. Если в 2017 средняя пенсия в Карелии составляла 16386 рублей, то к началу 2022 ее размер начала составлять 20754 рубля.

Ранее расчеты Карелиястата показали, что за 5 лет численность населения республики за 5 лет снизилась почти на 20 тысяч человек.