В Карелии умерла еще одна пациента с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, за развитием которой следит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По сообщению штаба, умерла женщина 1962 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, но тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

Всего за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 29 человек, а с 1 апреля - 4364 пациента.

Из них 111 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).





