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В Карелии умерла известный педагог

Новости. Общество
10:33, 15 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Ушла из жизни ветеран труда, заслуженный петрозаводский педагог Людмила Антоновна Кулакова, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу, 12 июня, ушла из жизни ветеран труда, заслуженный педагог, 40 лет возглавлявший петрозаводский Дом творчества детей и юношества № 2, Людмила Антоновна Кулакова.

Как отмечают коллеги, она была не просто руководителем образовательного учреждения и грамотным специалистом, но и стояла у истоков создания дома творчества. Подвижнический труд педагога неоднократно отмечался наградами. Людмила Антоновна — отличник народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации и заслуженный работник образования Республики Карелия.

«Вся ее жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Людмила Антоновна проявляла не только высокие управленческие навыки, но и простые, истинные человеческие качества, была отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком. Такой она останется в памяти и сердцах родных, друзей, выпускников и коллег», — отмечает коллектив образовательного учреждения.

Администрация Петрозаводска приносит искренние соболезнования родным и близким заслуженного педагога.

Прощание с Людмилой Антоновной состоится 16 июня с 12 до 13 часов в траурном зале № 2 (ул. Вольная, д. 4).

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