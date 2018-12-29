В Карелии уничтожили полтонны санкционных продуктов

В апреле была пресекли оборот польских груш весом почти 200 килограммов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

На участке автодороги "Кола" в апреле был выявлен факт перевозки партии груш свежих весом 192 кг, страна происхождения которых – Польша. Продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на полигоне ТБО д. Орзега.

Всего в 2018 году на территории Республики Карелия Управлением пресечен оборот 0,53 тонны "санкционной" сельскохозяйственной продукции.