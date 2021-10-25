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В Карелии упраздняют Центр поморской культуры

Новости. Культура
13:55, 25 Октября 2021
фото: Татьяна Коханская

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Администрация Беломорского района решила объединить центр с краеведческим музеем.

Сотрудники Центра поморской культуры в Беломорске получили 25 октября уведомления о реорганизации этого бюджетного учреждения. Такое решение приняла администрация Беломорского района, объяснив этот шаг необходимостью «повышения эффективности работы и качества предоставляемых услуг и оптимизацией бюджетных расходов».  

Фактически речь идет о ликвидации центра, потому что учреждение планируется присоединить к районному краеведческому музею «Беломорские петроглифы», и де-юре Центра поморской культуры в Карелии больше не будет.

Читайте подробнее в статье «Карелия, это твой позор!».

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