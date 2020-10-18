Полмиллиона рублей - средняя сумма взятки в Карелии, заявили в МВД республики

В МВД по Карелии подвели итоги работы за 9 месяцев, сообщили в ведомстве.

В МВД провели анализ оперативной обстановки и сообщили, что ситуация в Карелии остается стабильной и управляемой. Однако руководством обозначены первоочередные задачи в целях повешения безопасности жителей и гостей региона.



По-прежнему две трети от общего числа преступлений составляют кражи (64%), количество которых увеличилось на +4,2% (4180), четверть хищений совершена в магазинах и торговых центрах (954).

Статистика свидетельствует, что значительное негативное влияние на оперативную обстановку оказывают мошенничества. В период с января по сентябрь их количество увеличилось на 20% (1504). Три четверти мошенничеств совершены дистанционным способом (1168).



Число преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, осталось на уровне прошлого года - 3517. Принятые меры профилактического характера способствовали сокращению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними - минус 26,3% (308).



Органами внутренних дел республики выявлено 304 преступления экономической и коррупционной направленности, следствие по которым обязательно, из них более половины преступлений категории тяжких и особо тяжких (190).

На 65% возросло число выявленных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (56).



Выявлено 45 преступлений коррупционной направленности, в том числе 21 факт взяточничества. Средняя сумма взятки составила 467 тысяч рублей



По линии незаконного оборота наркотиков сотрудниками органов внутренних дел выявлено 650 преступлений. Из незаконного оборота изъято более 14 килограммов наркотических средств.