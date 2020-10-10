В Карелии усилили контроль за соблюдением требований эпидбезопасности предпринимателями

По поручению главы Карелии Минэкономразвития совместно с сотрудниками Роспотребнадзора возобновили проверки торговых организаций, общепита и сферы услуг.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: "Хочу отметить, что в целом нарушений стало меньше. Но они по-прежнему есть. Где-то отсутствуют защитные экраны, где-то диспенсеры, не проводится должным образом дезинфекция помещений".

Глава напомнил, что по каждому нарушению составляется протокол. "Уже сложилась судебная практика, и штрафы нешуточные – от 100 тысяч рублей. Кроме того, мы приняли решение, что в случае, если предприниматель игнорирует требования безопасности в сегодняшних условиях, это может послужить основанием для отказа в предоставлении ему мер государственной поддержки", - предупредил Парфенчиков.

Глава считает, что сегодня бизнес должен подчеркивать ответственное отношение к соблюдению противоэпидемических мер. "В результате он окажется в выигрыше: клиенты пойдут туда, где заботятся об их безопасности", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее Артур Парфенчиков пришел на сельхозярмарку, увидел, что там продавцы и покупатели без масок, и закрыл ее.