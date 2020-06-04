В Карелии установили единые требования к контейнерным площадкам

Все площадки должны быть закрытого типа, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на Минприроды РК.

В четверг, 4 июня, Артур Парфенчиков подписал постановление, устанавливающее единые требования к контейнерным площадкам в регионе. Все площадки должны быть закрытого типа, иметь ограждение, крышу для исключения попадания осадков, отсек для крупногабаритных отходов, двери (ворота).



Единый стиль площадок в каждом районе должен обеспечиваться муниципалитетами.



Количество контейнерных площадок рассчитывается по формуле, с учетом количества граждан, проживающих в домах на территории, относящейся к контейнерной площадке, норматива накопления ТКО.

Постановление вводит понятие площадок временного накопления, создание которых позволит повысить качество услуги регионального оператора и обеспечить ежедневный вывоз отходов в отдаленных населенных пунктах.



Постановление определило порядок содержания контейнерных площадок. Лицо, ответственное за содержание площадки – а это управляющая компания или местная администрация – обязано в радиусе 5 метров обеспечить порядок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.



Все площадки должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 2023 года.

В следующем году на эти цели уже одобрено выделение 150 млн рублей.