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В Карелии установили единые требования к контейнерным площадкам

Новости. Общество
12:46, 05 Июня 2020
фото: © администрация Петрозаводска
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Все площадки должны быть закрытого типа, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на Минприроды РК.

В четверг, 4 июня, Артур Парфенчиков подписал постановление, устанавливающее единые требования к контейнерным площадкам в регионе. Все площадки должны быть закрытого типа, иметь ограждение, крышу для исключения попадания осадков, отсек для крупногабаритных отходов, двери (ворота).

Единый стиль площадок в каждом районе должен обеспечиваться муниципалитетами.

Количество контейнерных площадок рассчитывается по формуле, с учетом количества граждан, проживающих в домах на территории, относящейся к контейнерной площадке, норматива накопления ТКО.

Постановление вводит понятие площадок временного накопления, создание которых позволит повысить качество услуги регионального оператора и обеспечить ежедневный вывоз отходов в отдаленных населенных пунктах.

Постановление определило порядок содержания контейнерных площадок. Лицо, ответственное за содержание площадки – а это управляющая компания или местная администрация – обязано в радиусе 5 метров обеспечить порядок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Все площадки должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями до 2023 года.

В следующем году на эти цели уже одобрено выделение 150 млн рублей.

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Комментарии

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zanoza
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