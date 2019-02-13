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Новости. Общество
18:40, 13 Февраля 2019
фото: пресс-службы правительства Карелии

В Карелии установят памятник медсестре

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Памятник, посвященный подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, установят Сегежи, сообщили в правительстве Карелии.

Памятник установят в сквере около главного здания Центра культуры и досуга в Сегеже. Здесь в годы войны располагался военный госпиталь.

Такое решение было принято во время рабочей поездки в Сегежский район заместителя Секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Установка монумента – инициатива жителей Сегежи. В годы Великой Отечественной войны в Сегежском районе шли ожесточенные бои. В районе размещалось 16 госпиталей, часть из них – в городе.

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Комментарии

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Juniper59
2019-02-13 22:09:08
"Столица", ну сколько можно?
Может, конечно, Серёжи какие-нибудь будут устанавливать - но, если речь идёт об установке в Сегеже, то с жёлтым абзацем что-то не то...
DrBoroda
2019-02-13 21:45:27
Давно пора, их труд бесценен и без медсестер медицина закончится.
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