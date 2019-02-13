В Карелии установят памятник медсестре

Памятник, посвященный подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, установят Сегежи, сообщили в правительстве Карелии.

Памятник установят в сквере около главного здания Центра культуры и досуга в Сегеже. Здесь в годы войны располагался военный госпиталь.

Такое решение было принято во время рабочей поездки в Сегежский район заместителя Секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Установка монумента – инициатива жителей Сегежи. В годы Великой Отечественной войны в Сегежском районе шли ожесточенные бои. В районе размещалось 16 госпиталей, часть из них – в городе.