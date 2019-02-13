В Карелии установят памятник медсестре

Новости по теме
Загрузка...
Памятник, посвященный подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, установят Сегежи, сообщили в правительстве Карелии.
Памятник установят в сквере около главного здания Центра культуры и досуга в Сегеже. Здесь в годы войны располагался военный госпиталь.
Такое решение было принято во время рабочей поездки в Сегежский район заместителя Секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Установка монумента – инициатива жителей Сегежи. В годы Великой Отечественной войны в Сегежском районе шли ожесточенные бои. В районе размещалось 16 госпиталей, часть из них – в городе.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.02.2019, 14:08
08.02.2019, 21:30
06.02.2019, 11:12
06.02.2019, 14:45
11.02.2019, 16:45
Аналитика
12.02.2019 13:57
Обществоведение
Обвиняемый в получении взяток на миллионы рублей бывший замначальника Управления автомобильных дорог Карелии Игорь Новокшонов рассказал, что толкнуло его на коррупционные преступления.
12.02.2019 09:50
11.02.2019 11:36
11.02.2019 11:20
08.02.2019 14:56
Чтиво
12.02.2019 12:09
Частная жизнь
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
08.02.2019 14:08
06.02.2019 14:45
04.02.2019 09:31
Медиа
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии