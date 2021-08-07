В Карелии установлен режим особой охраны болотных памятников природы

В границах охранных зон ценных болот запрещены лесозаготовки и добыча торфа.

Правительство Карелии установило режим особой охраны болотных памятников природы в нескольких районах республики. В их число попали «Болото у деревни Вендюры», «Болото Конье», «Болото Разломное», «Болото у озера Эльмус», «Болото Пигма», «Болото Пала», «Болото Дикино», «Болото Комарницкое», «Болото Тикша», «Болото у озера Нурдас», «Болото у озера Волгиеламби», «Болото Пайрецкое», «Болото Ладвинское», «Болото Ойгорецкое», «Болото Важинское», «Болото Посадско-Наворожское», «Болото Тамбицкое» и «Болото Сулансуо».

В границах охранных зон этих болот запрещены лесозаготовки, добыча полезных ископаемых и торфа, проведение мелиорационных работ и размещение отходов. Как отмечается в правительственном распоряжении, режим особой охраны допускает сбор грибов, ягод и лекарственных растений, за исключением тех, которые включены в Красные книги Карелии и России, а также организацию и устройство экологических троп и экскурсионных маршрутов.