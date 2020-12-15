За две недели в Карелии утонули 8 рыбаков

Все 8 трагедий случились с мужчинами, которые, невзирая на запреты о выходе на лед, решили порыбачить, сообщили в Госкомитете республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По сведениям оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, с 1 по 16 декабря в республике утонули 8 человек, также есть и пострадавшие, которые сумели выбраться из воды или получить оперативную помощь. Так, трагедии случились в Сортавальском районе – 1 человек, Кондопожском – 1 человек, Пряжинском – 2 человека, Медвежьегорском – 3 человека и в Питкярантском – 1 человек.

Как рассказывает заместитель начальника петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС Алексей Дмитренок, сейчас очень опасный период для выхода на водоемы: температуры воздуха еще не такие низкие, как необходимо, и поэтому покров льда очень неустойчивый. Однако хуже всего то, что мягкий снег маскирует трещины на поверхности и видимость того, где может быть опасно, снижена. Также по республике пошла оттепель, что, безусловно, ухудшает состояние и без того непрочного льда.

По словам опытного спасателя, в такие погодные условия в одном углу озера может быть лед около 10 сантиметров, который может выдержать человека, а в другом – очень тонкий. Сейчас так, например, на Сямозере. В районе деревни Сямозеро лед около 10 сантиметров, а в поселке Эссойла - переменной толщины. Сегодня именно там утонул рыбак, местный житель. Группа спасателей уже отправлена к месту трагедии, сообщается в паблике Госкомитета.

Однако смерть наступает не только от утопления. В Медвежьегорском районе двое мужчин погибли из-за переохлаждения. Рыбаки находились практически полдня в холодной воде и не смогли самостоятельно выбраться. Их действия сковывали очень тяжелые непотопляемые костюмы, которые помогают держаться на плаву, но мешают движениям. Обнаружили их слишком поздно.

Спасатели рекомендуют в настоящее время воздержаться от выхода на водоемы даже с целью прогулок.

Ранее сообщалось, в Кондопожском районе спасатели подняли на берег тело 53-летнего рыбака.