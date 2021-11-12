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В Карелии увеличена сумма субсидии местным бюджетам для поддержки бизнеса на следующий год

Новости. Общество
11:26, 01 Декабря 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова о выделении 350 млн рублей для поддержки предпринимательства одобрили депутаты парламента республики.

После встречи с представителями бизнеса, которая состоялась на прошлой неделе, главой региона Артуром Парфенчиковым было принято решение о выделении 350 млн рублей на следующий год для поддержки предпринимательской деятельности. В Минэке республики напомнили, дополнительные средства из федерального бюджета на сумму 1 млрд 400 млн рублей согласно поправке главы Карелии будут направлены на социальную сферу, экономику, сельское хозяйство и другие направления. Сегодня, 1 декабря, депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали инициативу руководителя региона.

Таким образом, в 2022 году муниципалитетам на поддержку предпринимателей будет предоставлено 250 миллионов рублей, еще 100 млн пойдут на возмещение затрат на приобретение техники для реализации инвестпроектов.

В этом году субсидия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса и самозанятым составила 195 млн рублей. При этом поддержка субъектам МСП оказывалась только в 4 квартале, а в следующем году  можно будет предоставлять субсидии уже в первом полугодии.

«Принимаемые правительством Карелии меры позволяют поддержать бизнес. В настоящее время количество МСП и самозанятых с начала года выросло на 24,4% и составило 37 тысяч единиц. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых по сравнению с началом года выросла на 4% и составила почти 90 тысяч человек», - отметил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

На сегодняшний день налоговые доходы от малого бизнеса в Карелии составили более 3 миллиардов. Прирост к прошлому году — 24,54% или 623,8 миллионов рублей. Кроме этого, с начала года 11 571 самозанятых республики Карелия заплатили 49,4 миллионов рублей налогов.

Для возмещения затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов на 2022 год поправкой бюджета предусмотрено 100 млн рублей. В настоящее время в Карелии реализуется 57 инвестиционных проектов, которым оказывается поддержка. Чтобы ее получить инвестору необходимо представить в Минэкономразвития РК бизнес-план проекта. Стоимость проекта должна быть не менее 30 млн рублей, также надо предусмотреть создание новых рабочих мест и прогнозный расчет налоговых поступлений в бюджет региона, превышающих сумму запрашиваемой  господдержки.

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