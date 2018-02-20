Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:23, 20 Февраля 2018
фото: onlinetambov.ru

В Карелии увеличили плату за капремонт

По теме

В Олонецком районе земельные участки вернули в собственность государства
20.02.18 17:40
В Финляндии за хорошую бизнес-идею можно будет получить вид на жительство
20.02.18 17:20
"Не надо придумывать, что кто-то знает, что находится в голове у Путина"
20.02.18 15:13
Все новости
Загрузка...

С 1 января 2018 года размер платы за капремонт составляет 7 рублей 60 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Об этом сообщают в правительстве республики.

С июля минувшего года плата за капремонт была установлена в размере 6,95 рублей за квадратный метр. До этого она составляла 6,3 рубля.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

В Олонецком районе земельные участки вернули в собственность государства
20.02.18 17:40
В Финляндии за хорошую бизнес-идею можно будет получить вид на жительство
20.02.18 17:20
"Не надо придумывать, что кто-то знает, что находится в голове у Путина"
20.02.18 15:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тамара
2018-02-20 18:17:54
Дебилизм процветает! Только за Грудинина теперь уж точно голосовать буду,хватит обворовывать народ!!!
mobikk
2018-02-20 18:10:25
YellowSubmarine
Ну делать то никто не обещал. Вот собирать деньги - это ДА, это они умеют.
однозначно
2018-02-20 17:23:22
Ох и ловкачи. Ведь прекрасно знают, что за 70 копеек никто в суд не пойдет. А пенсы будут платить исправно, ибо если два месяца подряд они не заплатят хотя бы за тот же капремонт, то абсолютно ВСЕ ихние льготы по оплате ЖКУ в размере 50% снимаются автоматом, а потом надо будет еще побегать, чтобы их восстановить. Впрочем, чай с печеньем и конфетами полезней
YellowSubmarine
2018-02-20 16:31:33
А в Питере, для примеру - 3 р. 70 коп. за квадратный метр. Что же у нас то не хватает мозгов сделать капремонт за те же деньги?
Извините!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 1
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 2
Сегодня 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:48
Без политики
"Шевроле Нива": надежный и верный друг
Как эволюционировала хорошо известная нам машина и за что ее ценят россияне.
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
Я могу себя преодолеть!
16.02.2018 12:24
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 8
13.02.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

Важная тема на сегодня: Ведущий Денис Базанков и гость программы председатель комитета по бюджету парламента Карелии Виталий Красулин обсуждают развитие бизнеса в Карелии, оптимизацию расходов в бюджетной сфере
Сегодня 13:20
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»