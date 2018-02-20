В Карелии увеличили плату за капремонт

С 1 января 2018 года размер платы за капремонт составляет 7 рублей 60 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

Об этом сообщают в правительстве республики.

С июля минувшего года плата за капремонт была установлена в размере 6,95 рублей за квадратный метр. До этого она составляла 6,3 рубля.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".