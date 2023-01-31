В Карелии увеличили размер некоторых видов социальных выплат

Выплаты по программе «Адресная социальная помощь» в Карелии с 1 января увеличили сразу по нескольким направлениям.

С 1 января 2023 года в Карелии вступили в силу корректировки системы выплаты пособий в рамках программы «Адресная социальная помощь». Для некоторых категорий граждан суммы вылат увеличили.



Так, жители республики смогут получать на приобретение протезно-ортопедических изделий для детей без инвалидности сразу до 11 тысяч рублей.



Пострадавшие от пожаров граждане теперь могут рассчитывать на материальную помощь в размере до 200 тысяч рублей. Заявления на предоставления выплат рассматриваются в индивидуальном порядке.



Дополнительно увеличили размер компенсации расходов на проезд к месту учебы для студентов из малоимущих семей. Студенты имеют право возместить траты на сумму до 600 рублей в день. При этом период каникул является исключением.



«Также увеличена расчетная сумма размера субсидии муниципалитетам для организации питания школьников из отдельных категорий семей (с 64 до 95 рублей в учебный день на одного обучающегося)», — сообщили в пресс-службе Министерства социальной защиты Карелии.



Отдельно в 2023 году право на единоразовое получение выплаты появилось у многодетных семей вне зависимости от уровня их дохода. Деньги можно получить на мероприятия, связанные с газификацией индивидуальных жилых домов. Сумма такого пособия не будет превышать 121 600 рублей. Также средства могут покрыть только 80% от всех расходов.



По всем вопросам об оказании государственной социальной помощи можно обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы республики по месту жительства.