В Карелии в 11 раз выросло число изнасилований

По статистике, с начала года в Карелии было зарегистрировано в 11 раз больше изнасилований, чем за аналогичный период 2021 года.

По статистике, приведенной прокуратурой Карелии, за первые 5 месяцев 2022 года в Карелии было зарегистрировано 11 изнасилований. Число подобных преступлений выросло многократно — скажем, за те же 5 месяцев прошлого года правоохранители в Карелии зарегистрировали всего одно изнасилование.

Кроме того, выросло число краж из квартир и преступлений в сфере незаконного оборота оружия. А вот общее число краж снизилось, как и случаев фальшивомонетничества и незаконных порубок леса.

Напомним, всего в Карелии было зарегистрировано 5271 преступлений — на 407 меньше, чем за аналогичный период 2021 года.