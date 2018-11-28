16:33, 28 Ноября 2018
В Карелии в 1,5 раза выросло число выявленных нарушений законодательства в отношении инвесторов
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Прокурорские проверки показали рост числа нарушений законодательства, направленного на обеспечение прав предпринимателей - участников инвестиционной деятельности.
Это следует из доклада прокуратуры, представленного сегодня на совещании в надзорном ведомстве с участием представителей правительства Карелии.
В 2017 году прокурорами было выявлено 150 нарушений законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность, а за истекший период 2018 года - 250 нарушений.
Подробнее читайте в материале издания.
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