В Карелии в 2018 году построили более 4,3 тысячи квартир

Новости по теме
Загрузка...
В 2018 году в Карелии было введено в действие 264,7 тысячи кв. метров жилья, что на 19,1% больше по сравнению с 2017 годом.
За прошлый год было введено в эксплуатацию 4380 квартир, к которым по статистике относятся и индивидуальные жилые дома. ИЖС выросло на 45,1% по сравнению с 2017 годом.
На долю ИЖС по итогам годам пришлось почти 40% всего введенного жилья – 101,5 тысяч кв. метров, 982 дома (квартиры), сообщают "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
23.01.2019, 16:16
24.01.2019, 13:29
25.01.2019, 10:05
25.01.2019, 14:42
28.01.2019, 15:44
Аналитика
Сегодня 10:07
Обществоведение
Узнали, куда "ТехРент" вывозит снег с дорог Петрозаводска.
25.01.2019 13:12
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Сегодня 09:32
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии