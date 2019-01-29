В Карелии в 2018 году построили более 4,3 тысячи квартир

В 2018 году в Карелии было введено в действие 264,7 тысячи кв. метров жилья, что на 19,1% больше по сравнению с 2017 годом.

За прошлый год было введено в эксплуатацию 4380 квартир, к которым по статистике относятся и индивидуальные жилые дома. ИЖС выросло на 45,1% по сравнению с 2017 годом.

На долю ИЖС по итогам годам пришлось почти 40% всего введенного жилья – 101,5 тысяч кв. метров, 982 дома (квартиры), сообщают "Вести Карелии".