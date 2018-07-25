В Карелии в 2018 году родились 83 малыша, зачатых методом ЭКО

Карельские репродуктологи подводят итоги 40-летия процедуры ЭКО.

25 июля 1978 г. в больнице английского города Олдхэм появилась на свет девочка, которую назвали Луиза Джой Браун. Это, казалось бы, непримечательное событие на самом деле стало важнейшей вехой в истории борьбы человечества с бесплодием. Луиза Браун стала первым в мире ребенком, появившемся на свет благодаря методу экстракорпорального оплодотворения, или, как пишут в прессе, «зачатым в пробирке».

Прошло 40 лет. Технология ЭКО из области фантастики и магии превратилась в достаточно рутинную процедуру, ставшую «золотым стандартом» лечения многих видов бесплодия. Расширилась область ее применения, увеличилась ее эффективность. Давно канули в небытие опасения по поводу «гомункулов из пробирки» – врачи документально доказали, что никаких отличий между детьми – «экошками» и детьми, зачатыми «дедовским» способом, нет и быть не может. Сегодня, при помощи технологии ЭКО и ее разновидностей врачи успешно помогать стать родителями людям с такими заболеваниям, которые раньше гарантировали семейной паре отсутствие ребенка на всю оставшуюся жизнь: тяжелые формы мужского бесплодия, отсутствие матки, онкологические заболевания, требующие применения химио и радиотерапии.

Сегодня наш маленький шарик по имени Земля топчет ногами уже более 8 млн. человек, которые не смогли бы появиться на свет без технологии ЭКО. Не отстаёт в этом отношении и Россия. Сегодня помощь бесплодным парам готовы оказать около 250 клиник нашей страны, в арсенале которых есть и метод экстракорпорального оплодотворения. Карелия долгое время была в стороне от этой части прогресса. Жители республики, которым требовалось прибегнуть к помощи ЭКО, были вынуждены выезжать на лечение в другие регионы. А таковых оказалось не мало – по оценкам специалистов, в республике более 14 тыс. человек ежегодно нуждаются в помощи врачей репродуктологов.

Первым медицинским учреждением, готовым предоставить лечение методом экстракорпорального оплодотворения на территории нашей республики, стала клиника «Центр ЭКО», которая открылась в Петрозаводске в январе 1916 г. А в начале февраля 2017 г. на свет появилась "карельская Луиза Браун" - девочка София, мама которой стала одной из первых пациенток нового медицинского учреждения. С тех пор в клинику обратилось за помощью уже более полутора тысяч человек. О том, как встречает первая карельская клиника ЭКО 40-летнюю «годовщину» экстракорпорального оплодотворения, говорит врач-репродуктолог петрозаводского "Центра ЭКО" Ирина Александровна Мастерова.

"Как любили говорить в советское время, встречаем новыми производственными успехами. Во времена Стептоу и Эдвардса, на этапе становления ЭКО, эффективность метода составляла даже не проценты, а, скорее, доли процента. Сегодня средняя эффективность процедуры ЭКО по сети (петрозаводский Центр ЭКО является частью сети клиник из более чем 20 медучреждений, расположенных от Архангельска до Симферополя и от Калининграда до Екатеринбурга – ред.) составляет 62,8%. Иначе говоря, среди тех пациентов, лечение которых требует проведения экстракорпорального оплодотворения, фактически 2 из 3 уходят из наших клиник с долгожданной беременностью. Так что, думаю, если бы эти гениальные врачи дожили до наших дней, нам было бы не стыдно смотреть им в глаза".

В 2018 году пройти ЭКО по ОМС в Карелии смогут 600 жительниц региона. За пять месяцев текущего года в регионе родилось 83 малыша, зачатых методом ЭКО.

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