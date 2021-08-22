В Карелии в 2020 году восемь человек никогда не вернулись из леса

МВД республики приводит страшную статистику и напоминает о мерах безопасности в лесу.

В прошлом году органы МВД в Карелии разыскивали 136 без вести пропавших человек. Из них 8 ушли в лес и до сих пор не найдены. С наступлением сезона сбора грибов и ягод в полицию Карелии вновь стали поступать тревожные сообщения.

МВД Карелии рекомендует людям, уходящим в лес, соблюдать элементарные правила безопасности. Необходимо сообщать о своих намерениях родственникам или знакомым, договориться о контрольных звонках. Обязательно надо брать с собой заряженный мобильный телефон, минимальный объем продуктов и воды, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке, компас, свисток, принимаемые медикаменты. Желательно приобрести навигатор или трекер. Также в лес необходимо одевать удобную одежду ярких цветов. Детям и людям пожилого возраста следует воздержаться от одиночных прогулок в лесу.

Если человек все-таки заблудился, не надо паниковать. На телефон экстренной помощи «112» можно позвонить с любого телефона, даже при отсутствии сим-карты. Если связи нет, рекомендуется оставаться на месте и ждать помощи.