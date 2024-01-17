В Карелии в 2023 году более 5,5 тысяч почетных доноров получили ежегодную выплату

Общая сумма выплат составила 92 млн рублей.
В 2023 году более 5,5 тысяч почетных доноров в Карелии получили ежегодную выплату на общую сумму 92 млн рублей, сообщили в паблике Минсоцзащиты республики.
Как подчеркнули в источнике, с 1 января 2024 года проиндексирована ежегодная денежная выплата почетным донорам России и СССР в размере 17 324 рублей.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», перейдя по ссылке.
Кроме того, на Госуслугах в разделе «Здоровье» есть возможность увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них и скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.
Напомним, жителей Петрозаводска 20 января приглашают на донорскую субботу.
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