В Карелии в четверг будет по-прежнему прохладно, на севере ожидаются заморозки

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на 26 августа.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет преобладать восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +9, +11°С, днем столбик термометра поднимется до +13, +15°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до+10°С, по северным районам местами может подморозить до -1°С, днем воздух прогреется до +11, +16°С.