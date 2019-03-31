Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
17:00, 31 Марта 2019
фото: pixabay

В Карелии в День смеха будет весенняя погода

Загрузка...

О погоде на 1 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 апреля будет облачно с прояснениями.

Возможны небольшие осадки. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит -3, -5 градусов, днем воздух прогреется до +3, +5.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный, днем на севере юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до -3, -8, днем потеплеет до +1, +6 градусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

Аналитика

29.03.2019 11:41
Капитал
Клиника у храма 1
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 4
25.03.2019 14:18
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2019 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 6
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»