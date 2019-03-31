В Карелии в День смеха будет весенняя погода

О погоде на 1 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 апреля будет облачно с прояснениями.

Возможны небольшие осадки. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит -3, -5 градусов, днем воздух прогреется до +3, +5.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный, днем на севере юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до -3, -8, днем потеплеет до +1, +6 градусов.