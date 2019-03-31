В Карелии в День смеха будет весенняя погода

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О погоде на 1 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 1 апреля будет облачно с прояснениями.
Возможны небольшие осадки. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит -3, -5 градусов, днем воздух прогреется до +3, +5.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный, днем на севере юго-западный умеренный.
Ночью похолодает до -3, -8, днем потеплеет до +1, +6 градусов.
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