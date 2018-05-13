В Карелии в ДТП пострадали два человека

Пассажиры стали жертвами двух автоаварий, которые произошли вчера в Пудожском районе.

По сообщению ГИБДД Карелии, в субботу на 369 км автодороги Долматово - Пудож неизвестный водитель на неустановленном автомобиле создал помеху для движения автомобилю ГАЗ-31105. В результате опасного маневрирования данного водителя, который скрылся с места происшествия, Волга совершила наезд на стоящий автомобиль Хендай Солярис.

В аварии пострадал 26-летний пассажир Волги.

Личность скрывшегося водителя устанавливается.

Второе ДТП в Пудожском районе произошло на 532 км автодороги Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола".

По информации ГИБДД Карелии, 69-летний водитель, управляя автомобилем Лада Веста, находясь в утомленном состоянии, уснул за рулем, в результате чего допустил съезд автомобиля в кювет с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства.

В ДТП 67-летняя пассажирка Лады получила травмы.