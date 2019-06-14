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Новости. Культура
17:20, 14 Июня 2019
фото: Сайт правительства Карелии

В Карелии в один день отметят сразу два национальных праздника

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Финский праздник Юханнус и вепсский праздник Kalarand пройдут 23 июня, сообщили в миннаце Карелии.

Общество дружбы "Карелия – Финляндия" совместно с администрацией Чалнинского сельского поселения и этнокультурным центром "Туоми"  приглашают всех желающих 23 июня на финский праздник Юханнус. Гостей ждёт яркая праздничная программа, подготовленная ансамблем "Крууга", выступление детского танцевального ансамбля "Кулкусет", ансамбля финской песни "Туоми", игры, конкурсы и викторины.

Будет организована продажа сувениров, книжной продукции, чая и пирогов. Праздник пройдет в д. Виданы на берегу реки Шуя с 12.00 до 15.00.

В этот же день, 23 июня, в 12.00 на берегу Онежского озера с. Рыбрека Прионежского района состоится традиционный вепсский праздник Kalarand ("Рыбный берег"). Гости праздника познакомятся с вепсскими традициями и обычаями, вепсскими творческими коллективами, попробуют традиционные вепсские угощения.

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Комментарии

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