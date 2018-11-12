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Новости. Общество
11:34, 12 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии в пекарне сотрудники одновременно пекли хлеб и стирали белье

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В Кондопожском районе прокуратура обнаружила пекарню, где сотрудники в одном помещении пекли хлеб и стирали белье, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Республики Карелия провела проверку в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, хлебобулочных изделий, крупы и компонентов для их производства.

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения требований закона в организациях, осуществляющих хранение, реализацию продуктов переработки зерна (муки и крупы), производство из них продуктов.

Например, в одной из оптовых торговых организаций обнаружены крупы, декларации о соответствии на которые содержали сведения о происхождении продукции, отличные от сведений, указанных поставщиком. На один вид крупы декларации соответствия не представлены вовсе. По выявленным нарушениям закона директору компании прокуратурой внесено представление об их устранении, которое находится на рассмотрении.

Нарушения требований к производственным помещениям и оборудованию выявлены прокуратурой Кондопожского района на предприятиях, осуществляющих производство хлебобулочных изделий. Так, в производственном помещении пекарни была установлена стиральная машина для стирки спецодежды сотрудников, а также осуществлялась ее сушка. Руководителю организации прокурор района внес представление.

Прокурорами Медвежьегорского, Лахденпохского, Кондопожского, Беломорского районов выявлено непрохождение работниками предприятий, изготавливающих хлебобулочные изделия, обязательного медицинского осмотра.
В отношении каждого выявленного факта нарушения закона осуществлено принципиальное реагирование в целях обеспечения их устранения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Всего в ходе проверки выявлено 109 нарушений закона, по которым прокурорами руководителям организаций внесено 21 представление. Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

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