В Карелии в пятницу будет жарко и влажно

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фото: © Столица на Онего

О погоде на 25 июня в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем возрастет до +26, +28°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем в некоторых районах пройдут ливни, грозы.

Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозах с порывами до сильного. Температура воздуха ночью будет составлять +9, +14°С, по южным районам +15, +20°С, днем до +20, +25, на юге может подняться до +25, +30°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-24 17:39:46
Да не будет опять ни хрена. Какой дождь, когда в синоптиках троечники с пединститутским образованием.
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