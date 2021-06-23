В Карелии в пятницу будет жарко и влажно

О погоде на 25 июня в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем возрастет до +26, +28°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем в некоторых районах пройдут ливни, грозы.

Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозах с порывами до сильного. Температура воздуха ночью будет составлять +9, +14°С, по южным районам +15, +20°С, днем до +20, +25, на юге может подняться до +25, +30°С.