В Карелии в понедельник потеплеет до +17 градусов

Потепление и кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Карелии в понедельник, 30 мая.
Как сообщает региональное Управление МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, западный, на севере северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12º, днем +12…+17º.
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