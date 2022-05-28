В Карелии в понедельник потеплеет до +17 градусов

Потепление и кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Карелии в понедельник, 30 мая.

Как сообщает региональное Управление МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, западный, на севере северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12º, днем +12…+17º.