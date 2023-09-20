В Карелии в сентябре подорожали помидоры и бананы

Какие продукты стали дороже за минувшую неделю, а какие — дешевле, выяснили в Карелиястате.

В Карелиястате представили информацию об изменении потребительских цен за минувшую неделю. В рамках еженедельного мониторинга цен специалисты определили, какие товары и услуги подорожали, а какие стали дешевле.

Так, с 12 по 18 сентября на 8,7% подорожали помидоры, на 4,1% — бананы, на 3,4% — свекла. В то же время на 8,3% подешевела морковь, на 5,5% — капуста, на 5,4% — картофель.

Кроме того, среди продуктов подешевели масло сливочное, рис шлифованный, консервы фруктово-ягодные для детского питания. Сосиски, сардельки и маргарин, в свою очередь, подорожали.