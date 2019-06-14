В Карелии в субботу потеплеет до +24

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О погоде на 15 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в субботу будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем – западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +18, +20.
В Карелии также будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь.
Ветер северный, северо-восточный. На юге ночью юго-западный, западный умеренный, днем – западный, северо-западный слабый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +8, +13 градусов. Днем потеплеет до +15, +20, местами до +24 градусов.
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