В Карелии в субботу потеплеет до +24

О погоде на 15 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в субботу будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем – западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +18, +20.

В Карелии также будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь.

Ветер северный, северо-восточный. На юге ночью юго-западный, западный умеренный, днем – западный, северо-западный слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +8, +13 градусов. Днем потеплеет до +15, +20, местами до +24 градусов.