В Карелии в связи с ремонтом полностью перекрывают трассу «Кола», но не более чем на 8 часов

Ремонт автотрассы в Кондопожском районе будет проводиться до 3 октября.

Управление автодороги «Кола» напоминает, что до 3 октября в связи с проведением строительно-монтажных работ на участке с 464-го по 473-й километр в Кондопожском районе введено ограничение движения транспорта.

Проезд обеспечивается устройством объездных путей, реверсивного или одностороннего движения. Также в течение определенных периодов времени движение прекращается, но не более чем на 8 часов в сутки.

В ФКУ Упрдор «Кола» просят водителей учитывать это обстоятельство при планировании поездок и быть предельно внимательными при движении по указанному участку.