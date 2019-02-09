В Карелии в воскресенье будет около ноля градусов

фото: Столица на Онего

Характер погоды на территории республики существенно не изменится в воскресенье, 10 февраля.

По информации карельского Управления МЧС, на территории республики 10 февраля ожидается облачная погода.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха +2…-3 градуса в течении суток, ночью на севере местами до -8.