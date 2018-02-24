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Новости. Погода
17:00, 24 Февраля 2018

В Карелии в воскресенье ожидаются ночные морозы

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Морозная погода сохранится в республике, сообщает Гидрометцентр.

 

В Петрозаводске в воскресенье будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер - северный  умеренный.

Температура воздуха ночью: -14, -16 градусов. Днем: -10, -12 градусов.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью:   -11, -16 градусов, местами  до -24 градусов. Днем: -8 -13 градусов, местами до -18 градусов. 

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