В Карелии в воскресенье ожидаются ночные морозы

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Морозная погода сохранится в республике, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в воскресенье будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер - северный умеренный.
Температура воздуха ночью: -14, -16 градусов. Днем: -10, -12 градусов.
В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: -11, -16 градусов, местами до -24 градусов. Днем: -8 -13 градусов, местами до -18 градусов.
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