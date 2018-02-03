В Карелии в воскресенье подморозит

По теме
Загрузка...
Облачная с прояснениями погода ожидается 4 февраля в Карелии.
Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем в отдельных районах республики порывистый.
Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, при прояснениях местами -15,-20. Днем от 6, 11 градусов мороза, местами до -15 градусов.
В Петрозаводске облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег.
Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем -7, -9 градусов.
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 19:40
29.01.2018, 16:56
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 20:20
Аналитика
01.02.2018 09:59
Обществоведение
Суд над Нелидовым близится к развязке.
01.02.2018 09:09
29.01.2018 16:21
29.01.2018 10:38
29.01.2018 09:18
Чтиво
02.02.2018 10:10
Личное мнение
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
01.02.2018 10:34
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии