В Карелии вакцинировали полторы сотни кошек и собак

Завершилась акция по выездной вакцинации животных.

За время акции по выездной вакцинации животных, проведенной в период с 1 марта по 28 апреля 2018 года специалистами Республиканской СББЖ, вакцинировано более 150 кошек и собак, сообщили в Минсельхозе республики. Владельцы более чем 40 домашних животных воспользовались правом на бесплатную вакцинацию против бешенства отечественной вакциной Рабикан.

Вакцинировать своего питомца против бешенства и других болезней животных можно и непосредственно в учреждении по адресу г. Петрозаводск, Лесной проспект, д. 51б, Шуйское шоссе, д. 24, а также в структурных подразделениях ГБУ «Республиканская СББЖ», где в наличии имеются отечественные и импортные вакцины.

Более подробную информацию об услуге можно получить позвонив по телефону 8-8142-74-88-63.