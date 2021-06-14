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В Карелии Валаамский монастырь сообщил о самочувствии игумена, заболевшего COVID-19

Новости. Общество
13:24, 15 Июня 2021
фото: страница «Валаамский монастырь» Вконтакте

В Валаамском монастыре рассказали о состоянии здоровья Игумена епископа Валаамского мужского монастыря Панкратия.

«Дорогие друзья, Владыка ещё в больнице, но уже готовится к выписке», — говорится в сообщении в группе Валаамского монастыря в соцсети.

Там же приведены слова игумена Панкратия. Он сообщает, что госпитализирован в Москве. По словам игумена, он был привит от коронавируса до болезни.

«Практически здоров, но болел крепко, особенно пока в больницу не попал. Неделю от 38 до 39 температура была, не сбивалась, головная боль адская, тревога, давление 160, пульс 120. Врагу не пожелаешь. Слава Богу что был в Москве, положили в больницу. Но уже третья неделя пошла — выкинута из жизни и ещё 2 недели карантина. Но легко отделался — благодаря осенней прививке. А непривитые люди тут с трубками лежат без движения — вообще не шевелятся или кашляют так, что через стены слышно. Возят их на КТ прямо с кислородными баллонами. Злой штамм — очень заразный и опасный. У нас так никто зимой не в монастыре не болел. Вокруг меня сейчас все заболели, но кто прививался — в лёгкой форме. Благодарю врачей и всех кто молился обо мне. Дорогие мои, надо обязательно прививаться! Берегите себя и близких!», — говорится в сообщении.

Ранее Валаамский монастырь просил молиться за игумена, заболевшего коронавирусом.

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