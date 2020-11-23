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В Карелии вандалы сломали символ Советского Союза (ФОТО)

Новости. Общество
13:49, 24 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Сегежа слушает"
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В Сегеже неизвестные ночью демонтировали недавно установленный на въезде в город знак "Серп и молот".

Установленный администрацией Сегежского района на повороте на улице Птицефабрика "Серп и молот" был сломан в ночь с 21 на 22 ноября. У памятного знака, который был демонтирован из-за строительства дороги, а затем после реконструкции поставлен на въезде в Сегежу, неизвестные скрутили болты. После чего памятник повалили на землю.


© foursquare.com/Kristina Mironova

Об акте вандализма рассказали в официальном паблике администрации района.

"Серп и молот – символ Советского Союза, олицетворение единства рабочего класса и крестьян. Для кого-то пережиток прошлого, для кого-то память, история родного края, страны. Память старшего поколения, которое с детства учат уважать и почитать. Кого учат? Да всех: нас с вами, детей наших, внуков. Но кто-то плохо осваивает программу. Помешал кому-то памятник истории. Не поленились крепежи свернуть, да рычагом еще толкали… крепкий памятник был, надежно за отчизну держался. Сколько силищи-то приложили. Силу ту да в нужное бы русло, товарищи! Так и живем, власть ругаем, людей деятельных ругаем… Не все, конечно, одна-то половина населения – наша надежда, а вот со второй как-то нет понимания. Скейт-площадка, детские городки, сквер на пл. Мира, скамейки на Б. Советов, аллея, Серп и молот….  Люди, давайте беречь то, что строится и делается для вас и вами!" – пишут в паблике.


© паблик Сегежский район

Представители КПРФ в Карелии в свою очередь призвали полицию района найти вандалов, чтобы их действия не остались безнаказанными.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-11-24 14:59:52
Борцуны со сталинским рэжимом
Горожанин
2020-11-24 14:21:36
Это не вандализм, это скорее - террористический акт, разжигание социальной розни?
Копатыч
2020-11-24 14:20:54
Союз ССР сломали и никому ничего не было нужно , а тут знак , нафиг никому уже не нужный , беда у коммунистов .
Гость
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