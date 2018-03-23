В Карелии вдвое увеличился ввод жилья

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в Карелии в январе-феврале 2018 года, увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

За первые 2 месяца 2018 года было введено в действие 265 квартир площадью 24,2 тыс. кв. метров.

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