В Карелии вдвое выросло число пострадавших в ДТП детей

Каждый третий пострадавший в авариях на дорогах республики — ребенок, следует из статистики Госавтоинспекции Карелии.

В МВД республики привели статистику ГИБДД Карелии, согласно которой из 33 пострадавших с начала 2022 года в ДТП пешеходов 11 являются детьми. В сравнении с прошлым годом число пострадавших детей-пешеходов увеличилось почти вдвое. В 6 случаях дети переходили дорогу в неположенном месте, в 3 случаях — выбежали из-за стоящего транспорта.

Большинство из пострадавших находились одни, без взрослых. Впрочем, есть и обратные примеры — в Петрозаводске 5-летний малыш, опередив мать, оказался на проезжей части и попал под колеса автомобиля. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Чаще всего ДТП с участием детей происходят днем с 14.00 до 18.00, а самым аварийным днем стала суббота. Больше всего аварий произошло в Петрозаводске, где было травмировано 8 детей.