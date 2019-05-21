В Карелии вепсам разрешат рубить лес для собственных нужд

Глава республики внес в карельский парламент законопроект, разрешающий представителям коренных малочисленных народов бесплатно заготавливать древесину.

Артур Парфенчиков стал инициатором поправок в республиканский закон "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд". Согласно изменениям, в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и ведущих традиционный образ жизни, представители этих народов имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд исходя из нормативов, установленных существующим законом.

Законопроект размещен на сайте Законодательного собрания Карелии. Как следует из пояснительной записки к проекту, он подготовлен в соответствии с Лесным кодексом РФ.

К коренным малочисленным народам России в Карелии относятся вепсы. Местами традиционного их проживания на территории республики являются Шокшинское вепсское, Шелтозерское вепсское, Рыборецкое вепсское сельские поселения Прионежского муниципального района.

"Реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов бюджета Республики Карелия", - пишут в пояснительной записке к законопроекту.